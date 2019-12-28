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Samsun'da sahte ve kaçak içki operasyonu

Samsun'da düzenlenen operasyonda 166 şişe kaçak ve sahte içki ile 102 cinsel içerikli hap ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

28.12.2019 15:04 | Son Güncelleme: 28.12.2019 15:22 Samsun'da sahte ve kaçak içki operasyonu
'da düzenlenen operasyonda 166 şişe kaçak ve sahte içki ile 102 cinsel içerikli hap ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde il merkezi ve ilçelerde eş zamanlı olarak 80 iş yerine 39 ekipte 114 personelin katılımıyla yılbaşı öncesi sahte ve kaçak içki operasyonu düzenlendi.
Operasyonda 166 şişe kaçak ve sahte içki, 102 cinsel içerikli hap, 1, ruhsatsız tabanca, 4 fişek ele geçirildi.
Operasyonlarla ilgili 2 kişiye adli, bir kişiye ise idari işlem yapılırken, aranan bir kişi de yakalandı.

Samsun, Güncel

Kaynak: AA

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