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Samsun'da şehir içi toplu taşıma araçları denetlendi

Samsun'da vatandaşların huzurlu ve güvenli seyahat etmeleri amacıyla şehir içi toplu taşıma araçları denetlendi.

23.01.2020 10:44 | Son Güncelleme: 23.01.2020 10:50Samsun'da şehir içi toplu taşıma araçları denetlendi
'da vatandaşların huzurlu ve güvenli seyahat etmeleri amacıyla şehir içi toplu taşıma araçları denetlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesinde görevli resmi ve sivil denetim trafik personelinin katılımıyla sabit ve seyir halinde denetim gerçekleştirildi.
Ekipler, kent genelindeki toplu taşıma araçları ve şoförlerine yönelik yaptıkları uygulamada, muayene, kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri, indirme ve bindirme kurallarına uymamak, cep telefonu ile konuşmak ve fazla yolcu ihlallerini denetledi.

Emniyet Müdürlüğü, Samsun, Güncel

Kaynak: AA

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