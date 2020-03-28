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Samsun'da şehirlerarası otobüs seferleri durduruldu

Samsun'da şehirlerarası otobüs seferleri durdurulduSAMSUN'da koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında Yusuf Ziya Yılmaz Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde son seferler yapılmasının ardından saat 17.00 itibariyle otobüs seferleri durduruldu, firmalara ait yazıhaneler kapatıldı.

28.03.2020 19:23 | Son Güncelleme: 28.03.2020 19:27
Samsun 'da şehirlerarası otobüs seferleri durduruldu
SAMSUN'da koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında Yusuf Ziya Yılmaz Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde son seferler yapılmasının ardından saat 17.00 itibariyle otobüs seferleri durduruldu, firmalara ait yazıhaneler kapatıldı.
Koronavirüse karşı tedbirler kapsamında alınan karar doğrultusunda Samsun'da şehirler arası otobüs seferleri durduruldu. Yusuf Ziya Yılmaz Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yapılan son seferlerin ardından saat 17: 00 itibariyle otobüs seferleri sona erdi, firmalara ait yazıhaneler kapatıldı.
Alınan tedbirlerle ilgili konuşan Metro Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Ayyıldız, 'Dün Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı gibi tamamen şehirler arası otobüs taşımacılığına şuan için bir ara verilmesi söz konusu. Dün saat 24.00 itibariyle ek süre verilmişti. Daha önceden bilet olmuş yolcularımızın memleketlerine dönmeleri hususunda mağduriyet yaşamaması hususunda. 17.00'ye kadar son seferler yapıldı. 30 büyükşehirlerimizde valilerimiz tarafından çok ciddi durumlarda ölüm, hastalık durumlarda izin belgesi alarak seyahatler yapılacak. Netice itibariyle bugün saat 17.00 itibariyle bütün eserler tüm firmalar tarafından durdurulmuş durumda. İnsanlarımızın sağlığı çok önemli. İnşallah alınan bu önlemlerle en kısa sürede Türkiye sağlığına kavuşacaktır. Tekrar bıraktığımız yerden devam edeceğiz diye düşünüyorum' dedi.
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Samsun’da şehirlerarası otobüs seferleri durduruldu

Kaynak: DHA

Etiketler: Yusuf Ziya Yılmaz, Samsun, Güncel

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Samsun'da şehirlerarası otobüs seferleri durduruldu

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