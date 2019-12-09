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Samsun'da şehit ateşi düştü

Şırnak'ta EYP'nin patlaması sonucu şehit olan Uzman J. V. Kad. Çvş. Kemal Sayar'ın Samsunlu olduğu açıklandı.

09.12.2019 16:25 | Son Güncelleme: 09.12.2019 16:25Samsun'da şehit ateşi düştü
'ta EYP'nin patlaması sonucu şehit olan Uzman J. V. Kad. Çvş. Kemal Sayar'ın Samsunlu olduğu açıklandı.
Havza nüfusuna kayıtlı, Uzman J.V. Kad. Çvş. Kemal Sayar, Şırnak'ın idil ilçesi Sarıköy Köyü, Pisikayası Tepesi mevkisinde bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarınca araziye döşenmiş el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu yaralandı. Kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
Samsun Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Havza ilçesi nüfusuna kayıtlı, Mehmet-Emine oğlu Uzman Jandarma V. Kad. Çvş. Kemal Sayar, Şırnak'ın İdil ilçesi Sarıköy köyü Pisikayası Tepesi mevkisinde BTÖ mensuplarınca araziye döşenmiş EYP'nin patlaması sonucu yaralanmış, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimiz 10 Aralık Salı günü (yarın) Havza ilçesi Gidirli Mahallesi Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası, aynı mahallede bulunan kabristanlığa defnedilecektir. Kahraman Samsunlu hemşehrimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı dileriz" denildi.
(Utku Şimşek/İHA)

Kemal Sayar, Samsun, Şırnak, Güncel

Kaynak: İHA

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