Haberler» 3. Sayfa» Haber

Samsun'da serinlemek için denize giren genç boğuldu

Samsun'un Yakakent ilçesinde serinlemek için denize giren genç boğularak hayatını kaybetti.

03.08.2019 15:34 Samsun'da serinlemek için denize giren genç boğuldu
Samsun'un Yakakent ilçesinde serinlemek için denize giren genç boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Samsun- Sinop karayolu Çamgölü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesi ile birlikte Cam Gölü'ne pikniğe gelen Murat Kılçık (26), sahile inerek serinlemek için denize girdi. Denize girdiği sahilden 50 metre ileride boğulma tehlikesi geçirten genci gören sahilde çaycılık yapan Fikri Aydın (28), denize atlayarak onu sudan çıkardı. Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri Kılıç'ı Alaçam Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen genç hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

Yakakent, Samsun, Sinop, Cam, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
17:31   Kereste boşalttığı sırada dengesini kaybederek düşen işçi yaralandı
17:31   Suç makinası Arguvan'da yakalandı
17:14   Freni patlayan tır, 6 otomobile çarparak böyle devrildi
17:13   Gebze'de tırların akülerini çalanlar yakalandı
17:13   İzinsiz yolcu taşıyanlara ceza yağdı
17:09   Serinlemek için nehre giren çocuklardan 3'ü hayatını kaybetti
16:53   Patpatlara izin yok