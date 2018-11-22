Samsun'da Siber Suçlara Yönelik Operasyon

Samsun
'da siber suçlara yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele
Şubesi ekipleri, "karanlık internet" tabir edilen "Darknet" ve "Deepweb" üzerinden yapılan sanal çocuk istismarına yönelik çalışma yürüttü.
Federal Soruşturma Bürosundan (FBI) alınan bilgi üzerine kimlik bilgileri belirlenen üniversite öğrencisi N.E.D'yi (25) tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. Canik
ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde belirlenen adreste arama yapan ekipler, şüphelinin dijital materyallerine el koydu.
Gözaltına alınan N.E.D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılıktaki ifadesinden sonra "müstehcenlik" suçundan nöbetçi hakimliğe çıkarılan zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Siber Suçlarla Mücadele,Samsun
22 Kasım 2018 Perşembe 21:21