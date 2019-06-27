27.06.2019 10:38
Haberler » 3. Sayfa » Haber

Samsun'da sigara kaçakçılığından 3 kişi adliyeye sevk edildi

Samsun

Samsun'da sigara kaçakçılığıyla ilgili düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Samsun 'da sigara kaçakçılığıyla ilgili düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık ile mücadele faaliyetleri kapsamında tespit ettikleri 7 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik 3 gün önce Samsun il merkezinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslarla birlikte 3 bin 463 paket çeşitli markalarda kaçak sigara, 25 karton doldurulmuş makaron sigara ve 35 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Polisteki sorgulaması tamamlanan 4 kişi ifadeleri alınıp savcının talimatıyla serbest bırakılırken, M.Ö., M.A.Y. ve H.A. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN
Kaynak: İHA
Samsun , 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
10:57 Suriye İnsan Hakları Ağı: Suriye'de 14 bini aşkın insan işkenceden öldü
10:54 Biçerdöver yandı, 50 dönümlük ekili arazi kül oldu
10:54 Rüzgar çatıdaki ustayı böyle uçurdu, korku dolu anlar kamerada
10:53 Yayaya yol vermeyen sürücülere ceza yağdı
10:52 FSM'de onarım yoğunluğu başladı
10:43 Trabzon'da asayiş
10:39 AVM'deki mağazada bebek pusetinden 20 bin lira çalan hırsızlar kamerada