Samsun'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu

Samsun
'da, arama yapılan ve 7 ruhsatsız silah bulunan kamyondaki 2 zanlı tutuklandı.
Plakası öğrenilemeyen bir kamyon, İl Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince şüphe üzerine Tekkeköy
polis uygulama noktasında durduruldu.
Kamyonda yapılan aramada, şoför ve yolcu koltuklarının altına gizlenmiş el yapımı 7 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Araçtaki Ahmet K. ile Mustafa T. gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü,Samsun
10 Kasım 2018 Cumartesi 18:35