Haberler » 3. Sayfa » Samsun'da silahla 1 kişiyi yaralayan 2 zanlı gözaltında

Samsun'da silahla 1 kişiyi yaralayan 2 zanlı gözaltında

Samsun'da bir kişinin silahlı saldırıya uğrayarak yaralanması olayıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

08.10.2019 12:20Samsun'da silahla 1 kişiyi yaralayan 2 zanlı gözaltında
Samsun'da bir kişinin silahlı saldırıya uğrayarak yaralanması olayıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.S. (19) idaresindeki motosiklette bulunan E.K. (21), sokakta bulunan Y.E.A.'ya tabancayla ateş açtı. Olayda bacaklarından vurulan Y.E.B., 112 acil servis ekiplerince ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Silahlı saldırganlar motosikletle kaçtı. Polis olay yerinde 8 adet boş kovan ele geçirdi. E.K. ve H.S. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Polisteki sorguları tamamlanan 2 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Gaziosmanpaşa, Samsun, Polis, Canik, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
18:59 Devriye gezen ekipler Hint keneviri buldu
18:50 3 yılda 42 araç çalan çetenin 11 üyesi tutuklandı
18:48 Suriye sınırına zırhlı araçlar sevk ediliyor
18:47 Sivas'ta örtü yangını
18:47 E-5 karayolunda tır bariyerlere çaptı
18:43 MSB: "TSK, sahada DEAŞ ile göğüs göğse mücadele eden tek NATO ülkesi ordusudur"
18:37 Ünlü doktor Erkan Topuz'un oğlu, annesinin silahını temizlerken kendisini vurdu