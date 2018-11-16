Samsun'da Silahla Yaralama

Samsun
'un Canik
ilçesinde bir kişi, ablası ile ablasının erkek arkadaşını silahla yaraladı.
Alınan bilgiye göre, Caner Ş. (19), Hasköy
Mahallesi 182. Sokak'taki evlerinde ablası Cansel Ş'ye (22) tabancayla ateş etti.
Yaralanan Cansel Ş, 112 Acil Servis
ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Olay yerinden kaçan şüpheli, Karşıyaka
Mahallesi Afyon
Sokak'ta Cansel Ş'nin erkek arkadaşı olduğu öne sürülen Samet B'yi (32) de silahla yaraladı.
Samet B, ambulansla kentteki bir özel hastanede tedavi altına alındı. Polis
, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Canik,Samsun