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Samsun'da silahla yaralama

Samsun'un Atakum ilçesinde, silahlı saldırıda bir kişi yaralandı.

05.10.2019 15:34Samsun'da silahla yaralama
Samsun'un Atakum ilçesinde, silahlı saldırıda bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi 65. Sokak'ta yaşayan Macit Y. (30), bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.
112 Acil Servis ekiplerince özel hastaneye kaldırılan Macit Y, tedavi altına alındı.
Olay yerinden kaçan şüpheli Melihcan Y. (25), İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekiplerince yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cumhuriyet Mahallesi, Atakum, Samsun, Güncel

Kaynak: AA

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