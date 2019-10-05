Haberler » Güncel » Haber

Samsun'da silahla yaralama

Samsun'un Atakum ilçesinde, silahlı saldırıda bir kişi yaralandı.

05.10.2019 15:56
Samsun'un Atakum ilçesinde, silahlı saldırıda bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi 65. Sokak'ta yaşayan Macit Y. (30), bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.
112 Acil Servis ekiplerince özel hastaneye kaldırılan Macit Y, tedavi altına alındı.
Olay yerinden kaçan şüpheli Melihcan Y. (25), İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekiplerince yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun'da silahla yaralama

Cumhuriyet Mahallesi, Atakum, Samsun, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:23 Çatı yangını: 9 yaralı
18:22 Mersin'de çırçır fabrikasında yangın
18:19 Dha yurt bülteni - 16
18:19 4. Etnospor Kültür Festivali - Atlı Gösteriler
18:18 Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil iş yerine girdi
18:18 Elbistan'da "Dünya Yürüyüş Günü" etkinliği
18:16 Ayvalık'ta şiddetli yağış ve fırtınanın yaraları sarılıyor