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Samsun'da silahla yaralama anı güvenlik kamerasında

Samsun'un Canik ilçesinde silahla yaralama anı güvenlik kamerasına yansıdı.

03.10.2019 18:12Samsun'da silahla yaralama anı güvenlik kamerasında
Samsun'un Canik ilçesinde silahla yaralama anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde H.S'nin kullandığı motosiklette bulunan E.K, daha önceden husumetli olduğu C.A. ile tartışmaya başladı.
C.A. tartışmanın ardından ağabeyi Y.E.A'nın motosiklet dükkanına yöneldiği sırada E.K. yanında bulunan tabancayla 8 el ateş etti.
İş yerinde bulunan Y.E.A. bacağından yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı, tedavi altına alındı.
Polis ekipleri, olay yerinden kaçan H.S. ve E.K'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde iş yerine motosikletli iki kişinin geldiği, C.A. ile tartışan E.K'nin ateş ettikten sonra kaçtığı görülüyor.

Gaziosmanpaşa, Samsun, Canik, Güncel

Kaynak: AA

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