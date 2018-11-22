Samsun'da Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

Samsun
'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralanırken, polis olayla ilgili 4 kişiyi gözaltına aldı.
Olay, Samsun'un Atakum
ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan S.Ç., karın boşluğundan, kalçalarından ve baldırından vurularak yaralandı. 112 Acil Servis
ekipleri tarafından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralı, tedavi altına alındı. Silahlı saldırganlar kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili olayda silahı kullandığı iddia edilen E.Ö. ile birlikte İ.B., S.S. ve B.Ç.'yi gözaltına aldı. Olayda kullanılan tabanca ele geçirildi. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
Atakum,Polis,Samsun
22 Kasım 2018 Perşembe 19:43