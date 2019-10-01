Haberler » 3. Sayfa » Haber

Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Samsun'da bir kişi dükkan içerisinde oturduğu sırada silahlı saldırıya uğraması sonucu hastanelik oldu.

01.10.2019 16:56Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı
Samsun'da bir kişi dükkan içerisinde oturduğu sırada silahlı saldırıya uğraması sonucu hastanelik oldu.

Olay, İlkadım ilçesi Liman Mahallesi Dikmen Caddesi üzerinde bulunan bir dükkanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.B.U. arkadaşlarıyla birlikte dükkan içerisinde oturduğu sırada iddiaya göre daha önce aralarında ticari anlaşmazlık bulunan bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırı sonucu şahıs ayaklarından yaralanırken olayı gerçekleştiren şahıs ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs olay yerine gelen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ise kaçan şahıs üzerine çalışma başlattı. - SAMSUN

İlkadım, Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
23:32 Adana'da drone'lu 'huzur ve güven' uygulaması
23:28 14 yaşındaki çocuk eline saplanan korkuluk demiriyle hastaneye kaldırıldı
23:28 Hafter güçlerinden Uluslararası Mitiga Havaalanı'na hava saldırısı
23:17 Yüzmek için girdiği barajda boğuldu
23:12 Eskişehir'de 2 teröristin öldürüldüğü hücre evinde aramalar sürüyor
23:10 Eskişehir Valisi Çakacak operasyonla ilgili açıklamalarda bulundu
22:56 Pancar yüklü kamyon ile tır çarpıştı: 1 yaralı