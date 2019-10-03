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Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

03.10.2019 16:31Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı
Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Olay, Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.S. idaresindeki motosiklette bulunan E.K., sokakta bulunan Y.E.A.'ya tabancayla ateş açtı. Olayda bacaklarından vurulan Y.E.B., 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Silahlı saldırganlar motosikletle kaçtı. Polis olay yerinde 8 adet boş kovan ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Gaziosmanpaşa, Samsun, Canik, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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