Samsun'da Silahlı Saldırı

Samsun Ticaret Borsası
Başkanı Sinan Çakır
'ın oğlu Semih Çakır
uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, gece arkadaşlarıyla Atakum
ilçesi Mimarsinan
Mahallesi Adnan Menderes
Bulvarı'ndaki bir restorana giden iş adamı Semih Çakır (33) buradan çıkarken kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı.
Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Çakır, 112 Acil Servis
ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırıldı.
Çakır'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, 18-20 yaşlarındaki 2 kişinin olay öncesi keşif için restorana geldiğini tespit etti.
Saldırının ardından yaya olarak kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Samsun Ticaret Borsası,Sinan Çakır,Semih Çakır
22 Kasım 2018 Perşembe 12:44