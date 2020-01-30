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Samsun'da sit alanında kaçak kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı

Samsun'da sit alanında kaçak kazı yapan 4 kişi, jandarma tarafından gözaltına alındı.

30.01.2020 20:21 | Son Güncelleme: 30.01.2020 20:26Samsun'da sit alanında kaçak kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı
'da sit alanında kaçak kazı yapan 4 kişi, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un ilçesi Çakallı Mahallesi Mantarlı Tepe mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kavak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ihbar sonucu birinci derece sit alanında 4 kişiyi izinsiz kazı yaparken yakaladı.

Gözaltına alınan 4 kişi ile birlikte, 1 adet jeneratör, 1 adet beton kırma aleti, 2 adet dedektör, 1 adet uzatma kablosu, 1 adet akü, 1 adet kazma, 1 adet kürek, 1 adet malya, muhtelif miktarda yaşam malzemesi, 40 kilo patlayıcı madde özelliği olan amonyum sülfat ve 9 adet kaya kırıcı kartuş ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Jandarma, Samsun, Kavak, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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