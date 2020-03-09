Samsun'da şofbenden yangın çıktı
Samsun'da bir evde şofbenden çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
09.03.2020 19:23 | Son Güncelleme: 09.03.2020 19:23
Samsun 'da bir evde şofbenden çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, İlkadım ilçesi Rasathane Mahalles'inde saat 17.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İrsklı ailesinin kaldığı 3 katlı binanın giriş katındaki dairede banyodaki şofbenden yangın çıktı. Olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. - SAMSUN
Yangın, İlkadım ilçesi Rasathane Mahalles'inde saat 17.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İrsklı ailesinin kaldığı 3 katlı binanın giriş katındaki dairede banyodaki şofbenden yangın çıktı. Olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. - SAMSUN
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Samsun'da şofbenden yangın çıktı
Yorumlar
Manşet
Haberler
Haberler
İkinci kattan düşen 16 yaşındaki genç kızın feci ölümü kamerada!
Haberler
Sağlık Bakanı'ndan korkutan açıklama: Elimizde olmayan nedenlerle ülkemizde vaka görünmesi mümkün
Haberler
İtalya'da koronavirüs hastalarının tedavi gördüğü bir hastane odasının görüntüleri ortaya çıktı
Haberler
Kocasının kayıp başvurusunda bulunduğu kadın, evini kendi rızasıyla terk etmiş
Haberler
Mustafa Sandal'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme: O Ses Türkiye müzik değil şov yarışması
Haberler
Kurtların sıkıştırdığı bağlı haldeki köpeğin imdadına arkadaşı yetişti
Haberler
Tekvando Federasyonu'ndan İrem Yaman'a cevap
Haberler
Çin'de korona salgınında günlük vaka sayısı düşmeye başladı