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Samsun'da şofbenden yangın çıktı

Samsun'da bir evde şofbenden çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

09.03.2020 19:23 | Son Güncelleme: 09.03.2020 19:23
Samsun'da şofbenden yangın çıktı
Samsun 'da bir evde şofbenden çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, İlkadım ilçesi Rasathane Mahalles'inde saat 17.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İrsklı ailesinin kaldığı 3 katlı binanın giriş katındaki dairede banyodaki şofbenden yangın çıktı. Olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler : İlkadım, İtfaiye, Samsun, 3. Sayfa
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