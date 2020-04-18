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Samsun'da sokağa çıkma kısıtlaması

İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesi nedeniyle Samsun ve ilçeleri sessizliğe büründü.

18.04.2020 18:10 | Son Güncelleme: 18.04.2020 18:44
Samsun'da sokağa çıkma kısıtlaması
İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ve Zonguldak 'ta hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesi nedeniyle Samsun ve ilçeleri sessizliğe büründü.
Uygulama sonrası ilçede meydan, caddeler ve sokaklar boş kaldı.
Kaymakam İbrahim Engin Şenay, ilçede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tüm tedbirlerin alındığını, polis ve zabıta ekiplerinin sokağa çıkmama konusunda vatandaşları sürekli uyardığını söyledi.
Kısıtlamalara vatandaşların uyduğunu belirten Şenay, "Başlarda, 'Ben gencim, bana bir şey olmaz' diyenler tehlikenin farkına vardı. İlçemizde toplumun yasaklara uyması bizleri memnun etti. Boş ve sessiz olan cadde ve sokaklarımızda görev yapan polis, zabıta araçları ile hasta nakli yapan ambulans ses ve anonsları duyuluyor." dedi.
Havza
Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla boş kalan sokaklarda Havza Belediyesi tarafından dezenfeksiyon çalışmaları yapıldı. Ayrıca çöp konteynerleri de yıkandı.
Zabıta ekiplerince ilçe genelinde ekmek satışı yapanlar denetlenerek genel hijyen kurallarına uymaları maske ve eldiven takmaları konusunda uyarılarda bulunuldu.
Veteriner Hizmetleri birimi tarafından da belirli noktalarda sokak hayvanları besleme noktaları oluşturularak mama ve su bırakıldı.
SASKİ ekipleri ise Yeni Mahalle'de meydana gelen su arızasına müdahale etti.
Kısıtlamanın ilk gününde Havza Vefa Sosyal Destek Grubu'nca 20 talep karşılandı.
Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, halkın sokağa çıkma kısıtlaması süresinde mağdur olmaması için çalışmalara ara verilmeden devam edildiğini belirterek, "Bu süreçte belediyemizin ilgili birimleri halkımızın mağdur olmaması için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Temizlik ve Zabıta Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz 24 saat esası üzerinden çalışmakta. Gözlemlediğimiz kadarıyla Havza yasağa uymakta. Bundan ötürü halkımıza teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Zonguldak, Zabıta, Samsun, Güncel
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