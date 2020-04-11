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Samsun'da sokağa çıkma yasağının ardından yollarda denetim

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 2 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanan kentlerden birisi olan Samsun'da, polis ekipleri, ana güzergah yollarında kontrollerde bulunuyor.

11.04.2020 15:04 | Son Güncelleme: 11.04.2020 15:05
Samsun'da sokağa çıkma yasağının ardından yollarda denetim

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 2 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanan kentlerden birisi olan Samsun 'da, polis ekipleri, ana güzergah yollarında kontrollerde bulunuyor.

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeyle 2 günlük sokağa çıkma yasağının uygulandığı illerden birisi olan Samsun'da vatandaşlar yasağa uyarak evlerinden dışarı çıkmazken polis ekiplerinin denetimi ise sürüyor. Kentin ana yol güzergahlarında oluşturulan polis noktalarında ekipler, araçları tek tek durdurarak sürücülerin izin belgelerinin olup olmadığını kontrol etti.

Samsun Valisi Osman Kaymak da kentin işlek noktalarında denetim yapan polis ekiplerini ziyaret etti. Denetimlerle ilgili açıklamalarda bulunan Vali Kaymak, "Gece yarısı öncesinde bir hareketlilik oldu insanlar panikle marketlere koştular ama gece yarısından sonra şehrimiz gerçekten tam bir sessizliğe büründü. Bugün polis noktalarımızı ziyaret ediyorum parklar caddeler tam bir sessizlik içerisinde. Yasağa uyulduğunu görüyorum. İnsanlardan sabır ve anlayış bekliyoruz. Ciddi bir mücadele veriliyor bu bir savaş. Korona ile savaş birbirimize destek olacağız. Paniğe kapılmaya gerek yok. Hastalığın yenilmesini istiyorsak bugünlerin bir an önce bitmesini istiyorsak yasaklara uyacağız, sosyal mesafeye uyacağız, evden çıkmayacağız. İnsanlarımız lütfen evlerinde kalsınlar sabırla bu hastalığın yayılmasını önleyelim" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Samsun, Polis, Güncel
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