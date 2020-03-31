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Samsun'da sokak hayvanlarına mama desteği

Samsun Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koranavirüs (Kovid-19) ile mücadele için park ve sahil bantlarında insan hareketliliğinin kısıtlanmasıyla birlikte yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına sahip çıktı.

31.03.2020 15:10 | Son Güncelleme: 31.03.2020 15:16
Samsun'da sokak hayvanlarına mama desteği
Samsun Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koranavirüs (Kovid-19) ile mücadele için park ve sahil bantlarında insan hareketliliğinin kısıtlanmasıyla birlikte yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına sahip çıktı.
Samsun'da koronavirüs ile mücadele kapsamında vatandaşların evlere çekilmesi, restoran ve kafeteryaların kapanması ve son olarak da parklar ve sahil bandında insan hareketliliğinin kısıtlanmasıyla yiyecek bulmakta sıkıntı yaşayan sokak hayvanlarını, Büyükşehir Belediyesi unutmadı.
Askeri kurumların atık yemeklerini proteinli konserve mama haline getiren Büyükşehir Belediyesi, kedi ve köpeklerin beslenmesi için kentin çeşitli noktalarına kaplar içinde mama ile su bırakıyor.
Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürü Nurhan İşler, gazetecilere yaptığı açıklamada, atık yemeklerin toplandıktan sonra kendi kurdukları mama fabrikasında işlendiğini, yeni süreçte sokak hayvanları için mama üretim kapasitelerini artırdıklarını söyledi.
İlçelere de mama gönderdiklerine işaret eden İşler, sokak hayvanlarının yeterli gıdayı almalarına yardımcı olduklarını belirtti.
Hayvanseverlere seslenen İşler, şunları dile getirdi:
"Sokak hayvanı dostu olan hayvanseverlerimizin, can dostlarına zaman ayırıp beslenmelerine katkı verdiklerini biliyoruz. Bundan dolayı da kendilerine teşekkür ediyoruz. Ancak tüm vatandaşlarımızın salgına karşı 'Evde Kal' çağrısına uymalarını istiyoruz. Bizler, belediyelerle iş birliği yapmak suretiyle bu tür hayvanların beslenmelerini sağlayacağız. Sokaktaki dostlarınız için endişe etmeyin. Onlar için biz varız, siz lütfen evde kalın."
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Kaynak: AA

Etiketler: Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Samsun'da sokak hayvanlarına mama desteği - Haberler

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