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Samsun'da sokak ortasında silahlı saldırı: 1 yaralı

Samsun'da sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralanarak hastanelik oldu.

13.12.2019 15:19 | Son Güncelleme: 13.12.2019 15:24Samsun'da sokak ortasında silahlı saldırı: 1 yaralı
'da sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralanarak hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un ilçesi Yaşardoğu Mahallesi Altınvadi Sokak ile Sokak'ın kesiştiği yerde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan Ü.E.(38) sağ bacağından yaralandı. Yaralı şahıs özel oto ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri yaptıkları araştırma sonucu silahlı saldırıyı E.G.'nin gerçekleştirdiğini tespit etti. Polis kaçak şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri saldırının gerçekleştiği sokakta yaptıkları araştırmada tabancadan çıkan boş kovanlar ele geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kemaliye, İlkadım, Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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