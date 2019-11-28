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Samsun'da sokak satıcılarına operasyon: 4 gözaltı

Samsun'da narkotik polisi tarafından sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

28.11.2019 10:54 | Son Güncelleme: 28.11.2019 10:59Samsun'da sokak satıcılarına operasyon: 4 gözaltı
'da narkotik polisi tarafından sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde faaliyet gösteren sokak satıcılarına yönelik bu sabah 7 adreste eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 4 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar ile birlikte, 1 kilo 172 gram bonzai, 1 adet hassas terazi, 15 adet ecstasy hap, 28 kapsül sentetik ecza, 15 gram esrar maddesi ve uyuşturucu madde paketlemesinde kullanılan çok sayıda kilitli poşet ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Narkotik, Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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