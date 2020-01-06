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Samsun'da sokak satıcılarına "şok" uygulama: 7 gözaltı

Samsun'da sokak suçları ile mücadele kapsamında yapılan "şok" uygulamasında 7 şüpheli gözaltına alındı.

06.01.2020 14:16 | Son Güncelleme: 06.01.2020 14:16 Samsun'da sokak satıcılarına
'da sokak suçları ile mücadele kapsamında yapılan "şok" uygulamasında 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ve Canik ilçelerinde "şok" adını verdikleri uygulama gerçekleştirdi.
Uygulamalarda, 84,50 gram esrar maddesi, 294 uyuşturucu hap, 0,60 gram sentetik uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Biri uyuşturucu madde kullanmak suçundan aranan olmak üzere 7 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetten yapılan açıklamada, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

Emniyet Müdürlüğü, Samsun, Güncel

Kaynak: AA

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