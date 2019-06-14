14.06.2019 14:15
Haberler»3. Sayfa » Haber

Samsun'da sokak satıcılarına uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı

Samsun'da sokak satıcılarına uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltıSAMSUN - Samsun'da 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik narkotik polisinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 23 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da sokak satıcılarına uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı
SAMSUN - Samsun'da 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik narkotik polisinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 23 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik bu sabah 26 adrese 66 ekip ve 230 polisin katıldığı eş zamanlı operasyon düzenledi. 23 şüpheli, "uyuşturucu ticareti" yaptıkları gerekçesiyle yakalanarak gözaltına alındı.
Operasyon kapsamında çok sayıda paketler halinde bin 202 adet ekstasy hap, 10.67 gram esrar maddesi, 0.09 gram bonzai, 442 adet uyuşturucu madde etkisi gösteren sentetik ecza, 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ve 8 adet fişek, 2 adet pompalı tüfek ve 4 adet dolu tüfek kartuşu elde edildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.Samsun'da sokak satıcılarına uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı
Kaynak: İHA
Samsun, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
16:25 İzmir ulaşımına sınav ayarı
16:25 Anamur emniyeti trafiği 126 gözle denetliyor
16:25 'Gri' kategoride aranan terörist İstanbul'da yakalandı
16:24 Uzun Çarşı'da hummalı çalışma
16:24 Başkan Fadıloğlu'ndan Babalar Günü mesajı
16:24 Özel çocuklar karne sevincini paylaştı
16:24 Erdoğan'dan karne mesajı
16:24 Halk otobüsünün kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
16:23 Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın öğrencileri, ilkokuldan mezun oldu
16:23 İzmir'den motosikletle Mardin'e gelip, öğrencilere karne hediyesi dağıttı
16:23 "HARABEyİZ" Kolektifi İlk Projesi'yle Beyoğlu'nun arka sokaklarında kapısını açıyor
16:23 Başarılı öğrenciler ödüllendirildi
16:23 Milan'dan unutulmaz futbolcularına idari görev
16:23 Hayallerini gerçekleştirmek için inşaat mühendisi oldu - TEKİRDAĞ