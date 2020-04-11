Samsun'da sokaklar boş kaldı

SAMSUN'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 günlük sokağa çıkma yasağının uygulanmaya başlanmasıyla birlikte cadde ve sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeyle, 2 günlük sokağa çıkma yasağının uygulandığı illerden birisi olan Samsun 'da, vatandaşlar yasağa uyarak evlerinden dışarı çıkmadı. Kentin cadde ve sokaklar ile meydanları boş kaldı.