Samsun'da sonbahar...Ormanlardaki renk cümbüşü havadan görüntülendi

11 Kasım 2018 Pazar 11:27



11 Kasım 2018 Pazar 11:27

Samsun'da sonbahar...Ormanlardaki renk cümbüşü havadan görüntülendiSAMSUN - Karadeniz ormanlarında sonbaharda renk cümbüşü yaşanıyor. Karadeniz Bölgesi her mevsim bir başka güzel. Yemyeşil ormanlar sonbaharla birlikte sarardı. İğne yapraklı çam ağaçları yeşilliğini korurken, diğer ağaçların yaprakları ise sararıp dökülmeye başladı. Dökülen yapraklar yeşil örtüyü sarı renkle kaplarken, ortaya doyumsuz manzaralar çıktı.Ormanlarda oluşan renk cümbüşü havadan görüntülendi. Mevsim geçişinin belirgin bir şekilde hissedildiği Samsun'da bazı vatandaşlar tabiattaki bu değişimin tadını çıkardı. Tatil gününü ormanlarda ve parklarda geçirmek isteyen vatandaşlar, sararan ağaç yapraklarıyla hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.Orman bölgesinde dinlenmekten ve piknik yapmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Fahrettin Kara, "Her mevsim kendi zamanında güzel. Şu anda sonbaharı yaşıyoruz. Tabiat renk değiştiriyor. Doğanın kanunu bu. Ben orman alanlarını çok seviyorum. Buralarda piknik yapıp zaman geçirmeyi çok seviyorum. Doğayı çok seviyorum. Ailem sahil kenarına gitmek istiyor ama ben hep doğaya gelmeyi tercih ediyorum. Dağların etekleri benim için dünyanın en güzel yerleri" dedi.