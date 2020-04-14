Samsun'da sosyal mesafe kuralına uymayan 55 kişiye idari işlem yapıldı
Samsun'un Atakum ilçesinde sosyal mesafe kuralına uymayan 55 kişiye idari işlem yapıldı.
14.04.2020 18:24 | Son Güncelleme: 14.04.2020 18:58
Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar kapsamında Atakum sahili, pazar yeri ve marketlerde denetim yaptı.
Vatandaşları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve alınan kurallar konusunda uyaran ekipler, "evde kal" çağrısında bulundu.
Ekipler, sahil ve pazar yerinde sosyal mesafe kuralına uymayan 55 kişiye idari işlem yaptı.
İlçedeki 33 marketi denetleyen ekipler, herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı.
Kaynak: AA
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