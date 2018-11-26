26 Kasım 2018 Pazartesi 17:29



26 Kasım 2018 Pazartesi 17:29

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin'in daha önce açıkladığı; konut ve iş yerlerinde yüzde 15, yüzde 40 ve üzeri seviyede engelli olan vatandaşlara yüzde 50 su indirimi Samsun Büyükşehir Belediye Komisyonundan geçti.Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclisi Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Kurulu Kasım ayı toplantısı, Büyükşehir Belediye Meclisi Başkan Vekili Turan Çakır başkanlığında yapıldı. Büyükşehir Belediye Meclisi Salonunda yapılan meclis toplantısında ilk önce 18 gündem maddesi komisyonlara havale edildi. Maddeler komisyonda görüşülerek oy birliği ile kabul edilerek onaylanması için tekrar meclise havale edildi. Görüşülen gündem maddeleri arasında Samsunluları yakından ilgilendiren; konut ve iş yerlerinde yüzde 15, yüzde 40 ve üzeri seviyede engelli olan vatandaşlara yüzde 50 su indirim maddesi oy birliği ile kabul edildi. 3 Aralık Pazartesi günü yapılacak meclis toplantısında maddelerin karara bağlanması bekleniyor.Komisyonda ayrıca; SASKİ 2019 yılı gelir ve gider bütçeleri; gider bütçesi 435 milyon TL, gelir bütçesi ise 435 milyon TL olarak öngörülen gündem maddesi de oy birliği ile kabul edildi. - SAMSUN