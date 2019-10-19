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Samsun'da şüpheli çanta paniği

Samsun'da şüpheli çanta paniğiSAMSUN - Samsun Anıtpark'ın içerisine bırakılan şüpheli çanta, polis tarafından fünye ile patlatıldı.

19.10.2019 12:02
Samsun'da şüpheli çanta paniği
SAMSUN - Samsun Anıtpark'ın içerisine bırakılan şüpheli çanta, polis tarafından fünye ile patlatıldı.
Olay, İlkadım ilçesi Anıtpark içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1 saattir parkın içerisinde duran çanta ihbar üzerine polisleri alarma geçirdi. Sivil polislerin çantayı fark etmesi üzerine olay yerine gelen bomba imha uzmanı, özel kıyafetlerini giyerek çantaya müdahale etti. Şüpheli çanta, fünye ile patlatıldı. Patlatılan çantanın içerisinden kıyafet ve inşaat malzemeleri çıktı.
İnşaatta çalışmak için Samsun'a gelmiş
Bir süre sonra olay yerine gelen çanta sahibi Erkan Sürücü, "Ordu'dan inşaat işinde çalışmak için Samsun'a geldim. Çantamı burada bırakıp yemek almaya gittim. Bu sırada böyle bir olay meydana geldi. Hayatımda ilk defa başıma böyle bir şey geliyor" dedi.
Fünye ile patlatılan çantada bulunan inşaat usta malzemeleri ve kıyafetler zarar gördü.
Samsun'da şüpheli çanta paniği

İlkadım, Samsun, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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