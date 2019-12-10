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Samsun'da şüpheli ölüm

Samsun'da, kalbi duran bir kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

10.12.2019 14:23 | Son Güncelleme: 10.12.2019 14:28Samsun'da şüpheli ölüm
'da, kalbi duran bir kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, İlkadım ilçesinin Kadıköy Mahallesi'nde sabaha karşı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yurt dışından izne gelen ve arkadaşı Ö.İ.'nin 2 gündür yanında misafir olarak kalan Hakan B. (44) rahatsızlandı. Düşme sesini duyan ev sahibi Ö.İ., Hakan B.'yi yerde yatar halde bulunca sağlık ekiplerine verdi. Kalbi durduğu öğrenilen Hakan B., 112 acil servis ekiplerince ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Hakan B., acil serviste yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hakan B.'nin ölümü şüpheli bulundu ve kesin ölümünün otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Acil Servis, Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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