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Samsun'da taşıt sayısı 1 yılda 7 bin 323 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Samsun'da motorlu kara taşıtı sayısı 1 yılda 7 bin 323 adet arttı.

06.01.2020 12:55 | Son Güncelleme: 06.01.2020 13:00 Samsun'da taşıt sayısı 1 yılda 7 bin 323 arttı
İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 'da motorlu kara taşıtı sayısı 1 yılda 7 bin 323 adet arttı. Toplam motorlu kara taşıtı ise 359 bin 253 ile Türkiye'de motorlu kara taşıtlarının yüzde 1,6'sına sahip.

TUİK Samsun Bölge Müdürlüğü 2019 yılı Kasım ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerinden "Samsun trafiğe kayıtlı bulunan motorlu kara taşıtları" konusu hakkında basın bülteni yayımladı. Yayımlanan bültende Samsun'daki motorlu kara taşıtlarının sayısı ve artış oranları belirtildi.

Samsun'da motorlu kara taşıt sayısı bir yılda 7 bin 323 adet arttı

Samsun'da 2019 yılı Kasım ayı sonunda toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki aya göre 750 adet (yüzde 0,21) bir önceki yılın aynı ayına göre 7 bin 323 adet (yüzde 2,1) artarak 359 bin 253 adete ulaştı. TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; 2019 yılı Kasım ayı sonu itibarıyla Samsun'daki toplam 359 bin 253 motorlu kara taşıtının; yüzde 48,6'sı (174 bin 537 adet) otomobil, yüzde 3,8'i (13 bin 561 adet) minibüs, yüzde 0,4'ü (1 527 adet) otobüs, yüzde 19,1'i (68 bin 660 adet) kamyonet, yüzde 2,8'i (10 bin 82 adet) kamyon, yüzde 10,5'i (37 bin 873 adet) motosiklet, yüzde 0,2'si (628 adet) özel amaçlı taşıtlar ve yüzde 14,6'sı (52 bin 385 adet) da traktörlerden oluşuyor.

En çok otomobil devri yapıldı

Samsun'da Kasım ayında 14 bin 865 adet taşıtın devri yapıldı. Devri yapılan taşıtlar İçinde yüzde 68,9 ile ilk sırada yer alan otomobili yüzde 17,9 ile kamyonet ve yüzde 5,6 ile traktör takip etti. 2019 yılı Kasım ayı sonu itibarıyla Türkiye genelinde toplam 23 milyon 170 bin 769 adet trafiğe kayıtlı araç bulunuyor. Samsun, toplam 359 bin 253 trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı ile Türkiye genelindeki motorlu kara taşıtlarının yüzde 1,6'sına sahip.

En çok tercih edilen renk beyaz otomobil

Ocak-kasım döneminde kaydı yapılan otomobillerin 185 bin 934'ü beyaz renkli olarak dikkat çekti. Ocak-kasım döneminde trafiğe kaydı yapılan 344 bin 971 adet otomobilin yüzde 53,9'u beyaz, yüzde 24,1'i gri, yüzde 6,8'i siyah ve yüzde 5,7'si kırmızı iken yüzde 9,5'i diğer renklerden oluştu.

Ocak-kasım döneminde trafiğe kaydı yapılan 344 bin 971 adet otomobilin yüzde 55,3'ü dizel, yüzde 35,3'ü benzin, yüzde 5,9'u LPG yakıtlı olup, yüzde 3,5'i elektrikli veya hibrit olarak belirtildi. - SAMSUN

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Samsun, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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