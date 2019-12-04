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Samsun'da taşıt sayısı 358 bin 503 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüğü 2019 yılı Ekim ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerine göre Samsun'da motorlu kara taşıt sayısı bir yılda 7 bin 321 adet artarak 358 bin 503 oldu.

04.12.2019 13:02 | Son Güncelleme: 04.12.2019 13:07Samsun'da taşıt sayısı 358 bin 503 oldu
Türkiye İstatistik Kurumu Bölge Müdürlüğü 2019 yılı Ekim ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerine göre Samsun'da motorlu kara taşıt sayısı bir yılda 7 bin 321 adet artarak 358 bin 503 oldu.

Samsun'da Ekim ayı sonunda toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki aya göre 858 adet (yüzde 0,24) bir önceki yılın aynı ayına göre ise 7 bin 321 adet (yüzde 2,1) artarak 358 bin 503 adete ulaştı. Ekim ayı sonu itibarıyla Samsun'daki toplam 358 bin 503 motorlu kara taşıtının; yüzde 48,6'sı (174 bin 090 adet) otomobil, yüzde 3,8'i (13 bin 558 adet) minibüs, yüzde 0,4'ü (bin 526 adet) otobüs, yüzde 19,1'i (68 bin 567 adet) kamyonet, yüzde 2,8 (10 bin 094 adet) kamyon, yüzde 10,6'sı (37 bin 823 adet) motosiklet, yüzde 0,2'si (633 adet) özel amaçlı taşıtlar ve 52 bin 212 adet de traktörlerden oluştu. Samsun'da Ekim ayında 15 bin 246 adet taşıtın devri yapıldı. Devri yapılan taşıtlar içinde yüzde 67,6 ile ilk sırada yer alan otomobili yüzde 18,7 ile kamyonet ve yüzde 5,7 ile traktör takip etti.

Samsun'da 358 bin 503 trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı var

2019 yılı Ekim ayı sonu itibariyle Türkiye genelinde toplam 23 milyon 153 bin 556 adet trafiğe kayıtlı araç bulunmakta. Samsun toplam 358 bin 503 trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı ile Türkiye genelindeki motorlu kara taşıtlarının yüzde 1,5'ine sahip.

En yüksek artış özel amaçlı araçta

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Samsun'da Ekim ayı itibarıyla, trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarında bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış sırasıyla; özel amaçlı araç (yüzde 4,8) motosiklet (yüzde 3,1) ve otomobil (yüzde 2,5) şeklinde gerçekleşti

Trafiğe en fazla kayıt beyaz renkli otomobillerde

Ocak-ekim döneminde trafiğe kaydı yapılan 300 bin 979 adet otomobilin yüzde 54'ü beyaz, yüzde 24,1'i gri, siyah ve kırmızı iken yüzde 9,4'ü diğer renklerden oluşuyor. - SAMSUN

Türkiye İstatistik Kurumu, Samsun, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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