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Samsun'da tefeci operasyonu: 7 gözaltı

Samsun polisinin düzenlediği tefeci operasyonunda 2'si kadın 7 kişi gözaltına alındı.

09.10.2019 14:09Samsun'da tefeci operasyonu: 7 gözaltı
Samsun polisinin düzenlediği tefeci operasyonunda 2'si kadın 7 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah İlkadım ilçesinde "tefecilik, nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve iş yeri kurşunlama" suçlarından 3 ev ve 1 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, yaklaşık 1 milyon liradan fazla çok sayıda senet, dijital materyaller, 1 adet 9 mm çaplı ruhsatsız tabanca, 7 adet tabanca mermisi, 28 adet sentetik ecza adlı uyuşturucu özelliği bulunan ilaç ve 20 bin lira para ele geçirildi.

Olayla ilgili K.F., A.F., K.F. ile M.Ç. ve G.Ç. adlı kadınlarla yaşları 18'den küçük K.M. ve E.A. yakalanarak gözaltına alındı. Yaşları küçük 2 kişi Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

"Bir gün sonra görüşürüz"

Gözaltına alına ve bir süre önce silahlı saldırıda bacağından vurularak yaralanan K.F., bastonla yürüyerek emniyete getirildi. K.F. kendisini görüntüleyen gazetecilere, "FETÖ'cüleri de çekin, MİT'çileri de çekin" diyerek FETÖ'ye sinkaflı sözler söyledi. Gazetecilerden kendisini yakışıklı çekmelerini isteyen K.F.'nin "Bir gün sonra görüşürüz" demesi ise dikkat çekti. - SAMSUN

Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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