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Samsun'da "tefecilik" operasyonu

Samsun'da düzenlenen "tefecilik" operasyonunda, baba ve iki oğlunun da aralarında bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.

09.10.2019 12:52Samsun'da
Samsun'da düzenlenen "tefecilik" operasyonunda, baba ve iki oğlunun da aralarında bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "nitelikli yağma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "iş yeri kurşunlama" iddialarına yönelik soruşturma kapsamında çalışma başlattı.
İlkadım ilçesinde belirlenen 3 ikamet ve bir iş yerine eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, K.F, oğulları K.C.F. ve A.C.F. ile M.Ç, K.C.Ç, G.Ç. ve E.A'yı yakaladı.
Operasyonda, tefecilik yoluyla elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 1 milyon 300 bin lira değerinde çok sayıda senet, 20 bin lira, tabanca, 7 mermi, dijital materyal ile 28 sentetik hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Samsun, Güncel

Kaynak: AA

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