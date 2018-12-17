Samsun'da Terör Örgütü Operasyonu

Samsun
'da terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG'ye yönelik operasyonda Suriye
uyruklu 2 kişi gözaltına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığı
koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ile İstihbarat Şubesi ekipleri, terör örgütlerine yönelik çalışma yürüttü.
PKK/KCK terör örgütünün Suriye uzantısı PYD-YPG içinde geçmiş dönemlerde faaliyet gösterdiği belirlenen şüphelilere yönelik, Canik
ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda, Suriye uyruklu Hasan S. (22) ve Rankın S. (22) yakalandı.
Gözaltına alınan zanlılar, emniyete götürüldü.
Suriye,Samsun
Kaynak: AA