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Samsun'da tıra çarpan cipin sürücüsü ağır yaralandı

Samsun'da cipin tıra çarpması sonucu sürücü ağır yaralandı.

03.02.2020 20:22 | Son Güncelleme: 03.02.2020 20:38Samsun'da tıra çarpan cipin sürücüsü ağır yaralandı
'da cipin tıra çarpması sonucu sürücü ağır yaralandı. 'dan istikametine giden Halit Anayurt (56) yönetimindeki 55 LM 888 plakalı cip, Mimar Sinan Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda önünde seyreden Hikmet Özata'nın (61) kullandığı 68 HR 636 plakalı tıra çarptı.
Kazada ağır yaralanan cipin sürücüsü Anayurt, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince sıkıştığı araçtan çıkartılarak Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kara yolu bir süre ulaşıma kapandı.

Atatürk Bulvarı, İlkadım, Atakum, Samsun, Güncel

Kaynak: AA

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