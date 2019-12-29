Haberler » Güncel » Samsun'da top oynamaya giden 2 çocuk eve dönmeyince kayıp ihbarı yapıldı - Haber

Samsun'da top oynamaya giden 2 çocuk eve dönmeyince kayıp ihbarı yapıldı

Samsun'da top oynamaya giden iki çocuk, eve dönmeyince kayıp ihbarı yapıldı.

29.12.2019 23:40 | Son Güncelleme: 29.12.2019 23:40 Samsun'da top oynamaya giden 2 çocuk eve dönmeyince kayıp ihbarı yapıldı
'da top oynamaya giden iki çocuk, eve dönmeyince kayıp ihbarı yapıldı.
Olay, ilçesinin Küçükkolpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı kulübüne idmana giden 7 yaşındaki İ.E.K. ile 9 yaşındaki M.K., idman dönüşü eve gelerek top alıp birlikte top oymaya gitti. Çocuklar daha sonra eve gelmeyince aileleri polise kayıp başvurusunda bulundu. Kayıp başvurusu üzerine alarma geçen polis ekipleri, geniş çaplı arama çalışması başlattı. Arama Kurtarma ekipleri, mahalledeki boş arsa ve inşaatlarda çocukları ararken, çocuklar bir süre sonra evlerine döndü. Çocukların eve dönmesiyle aileleri, polis ve arama çalışmalarına katılan ekipler derin bir nefes aldı. Çocukların Playstation oyun salonuna gittikleri öğrenildi.
(İHA)

Atakum, Samsun, Polis, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

00:10   Peş peşe 2 cinayet (2) - Haber
00:08   Ümraniye'de trafik kazası: 5 yaralı - Haber
00:05   Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı - Haber
00:05   Beylikdüzü'nde kayganlaşan yolda kaza: 1 yaralı - Haber
00:04   Geleneksel Bodrum Deve Güreşi Şenliği - Haber
23:39   Karaman'ın üç ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi - Haber
21:26   Somali saldırısında ölen vatandaşların cenazeleriyle, yaralanan vatandaşlar Türkiye'ye getirildi - Haber
20:26   Türkiye karla mücadele ediyor! İşte yağışın etkili olduğu iller - Haber
19:38   AK Partili isimden çok konuşulacak iddia: Rant, rant diyen CHP'liler, Kanal İstanbul güzergahında arsa topluyor - Haber
19:15   Meteoroloji'den önemli uyarı! Kar yağışı gece yarısından itibaren etkisini artıracak - Haber
30.12.2019 00:16:16