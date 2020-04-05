Samsun'da toplu taşımayı kullananlara ücretsiz maske

SAMSUN Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarına 'maskesiz binilmemesi' yönünde alınan kararın ardından, tramvay ve otobüslerle yolculuk eden vatandaşlara, ücretsiz maske dağıtıyor.

Koronavirüs salgının başladığı ilk günden bu yana aldığı tedbir ve önlemleri sıkı bir şekilde uygulayan Samsun Büyükşehir Belediyesi, şimdi de tramvay ve otobüsleri kullanan vatandaşlar için ücretsiz maske dağıtımı uygulamasına başladı. SAMULAŞ'a bağlı tramvay ve otobüslerde başlatılan uygulama, vatandaşları memnun etti.

'SAĞLIK ÖN PLANDA'

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Türkiye'de koronavirüs vakasının görülmesiyle birlikte toplum sağlığını korumak ve virüsün yayılmasını azaltmak adına ilk adımı atan belediyeler arasında yer aldıklarını söyleyerek, "Bilim Kurulu tarafından alınan her kararı anında uyguladık. Böylece Samsun halkının sağlığını ön planda tuttuk, tutmaya da devam ediyoruz. Son olarak, tramvay duraklarında ve otobüslerde vatandaşlara ücretsiz maske dağıtmaya başladık" dedi.

Kaynak: DHA