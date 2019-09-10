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Samsun'da "torbacı" operasyonu

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 zanlı gözaltına alındı.

10.09.2019 10:52 Samsun'da
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.
Samsun merkez ve Bafra ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 77,05 gram sentetik uyuşturucu, 258 uyuşturucu hap, 335,81 gram esrar maddesi, 0,34 skunk maddesi, 2 ruhsatsız tabanca, 15 tabanca fişeği, tüfek ve 15 dolu fişek kartuşu ele geçirdi.
Operasyonda, 13 şüpheli gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyete götürüldü.

Emniyet Müdürlüğü, Samsun, Güncel

Kaynak: AA

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