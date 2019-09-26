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Samsun'da "torbacı" operasyonu

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 2'si tutuklandı.

26.09.2019 17:06Samsun'da
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.
İlçe merkezideki çalışmada, 12 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılarının üzerinde yapılan aramada 68 uyuşturucu hap ele geçirildi.
"Uyuşturucu kullanmak" suçundan haklarında işlem yapılan şüpheliler, savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı.
Uyuşturucu hapları E.A, A.Y. ve B.K'den alındığını tespit eden ekipler, zanlıları operasyonla yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.A. ve A.Y, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
B.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlkadım, Samsun, Güncel

Kaynak: AA

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