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Samsun'da "torbacı" operasyonu: 7 gözaltı

Samsun'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

16.10.2019 12:39Samsun'da
Samsun'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.
İrtibatlı olduğu zanlılardan uyuşturucu satın aldıkları belirlenen 12 kişi yakalandı. Bu kişilerin üzerinde arama yapan ekipler, 0,47 gram sentetik uyuşturucu, 56 uyuşturucu madde etkisi gösteren sentetik ecza,
0,95 gram esrar maddesi ve 0,11 gram eroin maddesi ele geçirdi.
Emniyete götürülen 12 zanlı, "uyuşturucu kullanmak" suçundan işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Ekipler, söz konusu kişilere uyuşturucu sattıkları tespit edilen Mustafa A, Serhat T, Umut Eray K, Emirhan Ö, Recep Can Y, Mert Ömer G. ve Furkan O'yu gözaltına aldı.
Şüphelilerin ikametlerinde arama yapan ekipler, 51,77 gram esrar maddesi, 378 sentetik hap, esrarlı sigara ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 15 bin 670 lira buldu.
"Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan zanlılar, emniyete götürüldü.

Samsun, Güncel

Kaynak: AA

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