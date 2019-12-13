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Samsun'da torbacı operasyonu: 8 gözaltı

Samsun'da torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.

13.12.2019 13:27 | Son Güncelleme: 13.12.2019 13:32Samsun'da torbacı operasyonu: 8 gözaltı
'da torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda 8 şüphelinin yakalanması için bu sabah il merkezinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan çalışmalarda ve operasyon paketler halinde 25,67 gram bonzai, 132 adet uyuşturucu madde etkisi gösteren sentetik ecza, 45,12 gram esrar, 33 adet ekstasy hap, 1 adet esrar öğütme aparatı, 1 adet uyuşturucu içme aparatı, ve 50 adet 9 milimetre çapında tabanca mermisi elde edildi. Gözaltına alınan 8 kişi sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü, Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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