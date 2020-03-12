Samsun'da "torbacı" operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
12.03.2020 16:10 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:16
Samsun 'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, merkez İlkadım ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde uyuşturucu madde satışı yaptığı iddia edilen T.A'nın adresine operasyon düzenledi.
Şüphelinin adresinde yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan T.A. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, merkez İlkadım ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde uyuşturucu madde satışı yaptığı iddia edilen T.A'nın adresine operasyon düzenledi.
Şüphelinin adresinde yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan T.A. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Samsun, Güncel
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