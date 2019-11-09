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Samsun'da 'trafik canavarı' kamerada.

Samsun'da 'trafik canavarı' kamerada.

09.11.2019 15:28 | Son Güncelleme: 09.11.2019 15:30
'da 'trafik canavarı' kamerada... Ters yönden gelen kamyon, motosikletli kuryeyi böyle altına aldı
Kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi
SAMSUN - Samsun'da ters yolda giden kamyon karşı yönden gelen motosikletli kuryeyi altına alarak ölümüne yol açtı. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi Örnek Sanayi Sitesi Kutlukent Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Y.idaresindeki 55 VJ 550 kapalı kasa kamyon ters yönde seyir ederken, karşı yönden gelen bir lokantada motosikletli kurye olarak çalışıp yemek siparişinden geri dönen Müslüm Özçiçek idaresindeki plakasız motosiklete çarptı. Askerden yeni geldiği ve 2 ay önce evlendiği öğrenilen motosiklet sürücüsü Müslüm Özçiçek kaza yerinde hayatını kaybetti. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Samsun'da 'trafik canavarı' kamerada.

Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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