Samsun'da trafik kazaları: 3 yaralı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen iki trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
15.03.2020 22:08 | Son Güncelleme: 15.03.2020 22:26
Samsun 'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen iki trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Çarşamba-Ayvacık kara yolu Makasbaşı mevkisinde, Mustafa Keskin idaresindeki 55 AAS 317 plakalı otomobil ile Murat Özpınar yönetimindeki 55 SR 793 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, Hanife Keskin yaralandı.
Samsun-Ordu kara yolu Kavakdibi mevkisinde ise Hasan Altun'un kullandığı 55 SZ 044 plakalı otomobil ile İsa Şen idaresindeki 55 GU 848 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada Mehmet (73) ve Ayşe Küçükay (69) yaralandı.
Her iki kazada yaralananlar, Çarşamba Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Çarşamba-Ayvacık kara yolu Makasbaşı mevkisinde, Mustafa Keskin idaresindeki 55 AAS 317 plakalı otomobil ile Murat Özpınar yönetimindeki 55 SR 793 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, Hanife Keskin yaralandı.
Samsun-Ordu kara yolu Kavakdibi mevkisinde ise Hasan Altun'un kullandığı 55 SZ 044 plakalı otomobil ile İsa Şen idaresindeki 55 GU 848 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada Mehmet (73) ve Ayşe Küçükay (69) yaralandı.
Her iki kazada yaralananlar, Çarşamba Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA
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