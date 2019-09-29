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Samsun'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

29.09.2019 10:12Samsun'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesinde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü henüz tespit edilemeyen 06 BZ 3653 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu orta refüje çarptı. Kazada Muhsin Kahraman (27) olay yerinde hayatını kaybederken, Hasan Gözüpek yaralandı. Yaralı şahıs 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesi kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Tekkeköy, Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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