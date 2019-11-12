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Samsun'da trafik kazası: 1 ölü

Samsun'un Alaçam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

12.11.2019 18:15 | Son Güncelleme: 12.11.2019 18:20Samsun'da trafik kazası: 1 ölü
'un ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, ilçenin Doyran Mahallesi Çınarlı sokağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaçam istikametine seyir halinde olan R.Ç. idaresindeki 55 ANF 89 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen S.S.(54) yönetimindeki 42 CRP 99 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücü Alaçam Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen S.S. kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Alaçam, Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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