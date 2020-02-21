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Samsun'da trafik kazası: 1 ölü

Samsun'da meydana gelen trafik kazasından 1 kişi hayatını kaybetti.

21.02.2020 16:03 | Son Güncelleme: 21.02.2020 16:03Samsun'da trafik kazası: 1 ölü
'da meydana gelen trafik kazasından 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi Pelitköy Kavşağı'nda saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Engin Kabakçıoğlu idaresindeki 34 ZC 4164 plakalı otomobil, yaya olarak yolun karşısına geçmekte olan Emine Önder'e (69) çarptı. Kazada ağır yaralanan Emine Önder, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla kaldırıldığı Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Emine Önder, Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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